O campo das Relfas luce novo aspecto tras a reforma

O campo das Relfas de Sárdoma foi inaugurado onte tras as obras que se realizaron no campo durante os últimos meses e que supuxeron un desembolso de máis de 400.000 euros.

Durante este tempo realizáronse diferentes obras como o cambio no terreo de xogo, a reparación de zona perimetral por movemento de terreos, cambio na iluminación e nas instalacións térmicas.

A renovación do campo do Sárdoma forma parte do acordo asinado polo Concello de Vigo coa Deputación para a mellora de instalacións deportivas e que contempla a construción de tres pavillóns e dezaseis campos de fútbol.

Á inauguración acudiron o alcalde, Abel Caballero; a presidenta da Deputación, Carmela Silva; a presidenta do Sárdoma ,Begoña Aldao, e o presidente do Moledo, Carlos Lago.