Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

O candidato polo Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) á Alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni, presentará mañá, sábado, día 4 de maio, a partir das 18,00 horas no Centro Galego de Barcelona, os eixos do seu programa de cara ás eleccións municipais do vindeiro día 26.

Coa súa charla, Collboni inaugura a serie de encontros cos candidatos programada polo Centro Galego para achegar as distintas opcións políticas aos socios e amigos da entidade.