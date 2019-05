O Cardeal Lluís Martínez Sistach presente en Vigo para a inauguración do Ciclo ‘Luns do Santuario’

Connect on Linked in

O pasado 31 de xaneiro inaugurábase de maneira oficial as celebracións do 125 aniversario da chegada dos salesianos a Vigo. O próximo 21 de maio cumpriranse os 75 anos da Consagración do templo de María Auxiliadora, sito na Ronda Don Bosco, 6 da cidade olívica que celebrou Don Antonio García y García, Arcebispo de Valladolid e Administrador Apostólico de Tui.

Co gallo de tal efeméride os salesianos desenvolven un intenso programa celebrativo, pastoral e cultural. A Parroquia de María Auxiliadora quere converter a lembranza da devandita cerimonia do ano 1944 nunha ocasión de inflexión dentro da súa actividade pastoral. “É importante, hoxe máis ca nunca, un esforzo de facer comprensible e facilitar o encontro coa fe e coa proposta de Xesús de xeito razoable –asegura Lorenzo Ramos, Reitor do Santuario-, por iso ao lado do coidado das celebracións litúrxicas este ano será unha ocasión para visibilizar a dimensión social e cultural da fe cristiá”.

Xubileo e Ciclo de conferencias

A efeméride xubilar leva aparelladas algunhas iniciativas que están a coller forma. Ante todo o redobrado esforzo da Comunidade Salesiana por acoller a todas as persoas que peregrinas se acheguen ao Santuario e o coidado do Ciclo ‘Luns do Santuario’ que no primeiro luns de cada mes ofrecerá de xeito aberto a toda a cidade temas de importancia singular con relatores de recoñecida significatividade.

O vindeiro luns, 6 de maio, ás 20,00hs no Cine-Teatro Salesianos terá lugar a conferencia de inauguración do Ciclo ‘Luns do Santuario’.

A presentación e apertura do Ciclo de Conferencias correrá a cargo de Don Lorenzo Ramos Hernández, Reitor do Santuario, que xunto con Javier Alonso Docampo, Delegado Diocesano de Santuarios e Peregrinacións presentarán a Mons. Lluís Martínez Sistach que desenvolverá a Conferencia “Un Santuario na cidade para a evanxelización”.

O prelado catalán, arcebispo emérito de Barcelona, é un gran coñecedor do tema que lle foi confiado xa que ven de participar como relator en múltiples encontros internacionais que versaron sobre este importante eido.

Celebracións no contexto da historia salesiana en Vigo

A finais de 1894 chegan os primeiros salesianos a Vigo. E como Don Bosco, sempre levaron consigo a maternal presenza de María Auxiliadora.

Construción do Templo

A boa “semente” iniciárona os primeiros salesianos que chegaron á cidade o 29 de Decembro de 1894, Don Matías Buil Grau e Don Jesús Carballo. E a boa semente foi caer entón no barrio do Areal, o de máis baixa condición social, segundo as crónicas. Apenas se instalaron no Areal, abriuse ao culto a capela de María Auxiliadora na casa do fundador de San Matías, Don Leopoldo Gómez Moure.

Por fin o 24 de Setembro de 1923 púxose solemnemente a primeira pedra do actual Santuario. Características: 45 metros de longo por 15 de ancho, unha soa nave de 33 metros. O estilo do edificio, tanto interior como exteriormente, será o neogótico. Os planos son obra do arquitecto madrileño Don Joaquín Saldaña. As obras van moi lentamente por falta de diñeiro. Por fin, o 24 de Maio de 1943, despois de 20 anos de colocada a primeira pedra, inaugúrase a Igrexa de María Auxiliadora polo Sr. Vigairo Xeneral da diocese de Tui, Don Jesús Varela. E o 21 de maio de 1944 o templo é consagrado solemnemente polo Excmo. Sr. D. Antonio García García, Arcebispo de Valladolid e Administrador Apostólico de Tui.

A xenerosidade dos vigueses está presente en cada un dos elementos de adorno ou de utilidade da igrexa de María Auxiliadora: os bancos, a monumental araña de ferro forxado… As vidreiras que sufragan varias familias, ou os altares de San Antonio, Sagrado Corazón, Don Bosco,

San Xosé, o Viacrucis e tantos detalles de tantísimas familias xenerosas, amantes de María Auxiliadora.

Estatua e retablo de María Auxiliadora

A estatua de María Auxiliadora, de talla policromada, que se atopa no camarín do retablo, foi colocada o 10 de decembro de 1945. Mide 2 metros de altura, máis un metro a peana. Foi feita nos talleres de Sarriá (Barcelona). O día 13 de maio de 1957, festa da Virxe de Fátima, Mons. José López Ortiz, bispo de Tui-Vigo, bendiciu o retablo cunha solemnidade extraordinaria, asistindo todas as autoridades relixiosas e civís da cidade. A obra, como case todo o que hai na igrexa, é obra dos talleres salesianos de Sarriá. No retablo sobre todo, puxo todo o seu amor a María Auxiliadora o director da obra, Sr. Mestre.

Declaración de Santuario

O 15 de novembro de 1970 a igrexa de María Auxiliadora convértese en Parroquia por decisión do entón bispo de Tui-Vigo, Mons. José Delicado Baeza.

O 29 de maio de 1983, nun acto solemnísimo é declarado SANTUARIO MARIANO por Mons. José Cervíño, bispo de Tui-Vigo. O motivo deste recoñecemento vén explicitado na solicitude que o entón Reitor e Párroco D. Eleuterio Lobato fai ao Sr. Bispo. O documento di o seguinte:

A Construción deste templo de María Auxiliadora foi un feito duradeiro de resposta popular. Pedra, a pedra, altar por altar, santo a santo… todo, foi sacrificio de familias devotas, agradecidas e esperanzadas.

Desde fai corenta anos, e desde esta a súa casa, a Virxe Auxiliadora foi entrando en case todos os fogares de Vigo.

É, cremos, un dos centros de relixiosidade popular mariana máis significativos da cidade de Vigo, singularmente nas festas marianas, no mes de maio e, de maneira extraordinaria, o día 24 de maio en que se atopan bastantes milleiros de peregrinos e asistentes á procesión.

Cada día son moitas as almas que veñen prostrarse con fe e esperanza, para agradecer, para pedir, para orar…. a propósito, por outra banda, de que este templo lles ofrece con abundancia

os medíos de salvación, pola predicación da Palabra de Deus, pola vida litúrxica, na Eucaristía e na Penitencia, e outras formas probadas de piedade popular. De feito, temos o convencemento de que a tradición, o milagre, o culto, o pastoral etc. han ir facendo deste Templo un verdadeiro santuario. Así o entende a Familia Salesiana da Provincia de Santiago o Maior.

Dadas tales circunstancias, SOLICITAMOS, PARA HONRA DA SANTÍSIMA VIRXE E BEN DAS ALMAS, A DECLARACIÓN DE SANTUARIO PARA ESTE TEMPLO.”

A contestación que deu o prelado da diocese foi:

Tendo en conta a historia, a irradiación mariana que tivo ao seu redor, o servizo pastoral prestado, a peregrinación que de feito existe e outras circunstancias DECLARAMOS SANTUARIO DE MARÍA AUXILIADORA ESTE TEMPLO.

Encomendamos á Comunidade Salesiana e á Parroquia de María Auxiliadora que tomen en consideración este título e comprométanse a incrementar a devoción á nosa Nai.

Vigo, 29 de Maio de 1983.

José Cerviño, Bispo de Tui-Vigo

Nese mesmo acto o Sr. Bispo dixo estas palabras textuais: “Considero o templo de María Auxiliadora non só como Santuario Inspectorial senón tamén como Diocesano”.

E así é porque os devotos e romeiros veñen non só de Vigo e arredores, senón de todas as provincias galegas acoden sobre todo en celebracións e momentos especiais como son as HOMENAXES que anualmente organiza a FAMILIA SALESIANA -cooperadores salesianos, Asociación de Mª Auxiliadora, antigos alumnos, voluntarias de D. Bosco, fogares D. Bosco… e devotos da Virxe-.

Todos os 24 de cada mes faise unha conmemoración especial para honrar á Virxe, cunha asistencia numerosa de devotos. O mes de Maio e sobre todo a Novena de María Auxiliadora (15-23 de Maio), reúne a centos de fieis. E por fin chega o día 24 de Maio, festividade de María Auxiliadora. Desde primeiras horas da mañá até a noite o Santuario está totalmente cheo de devotos que participan nas eucaristías que cada hora se celebran ou reciben o sacramento da reconciliación. Ao

final da tarde a PROCESIÓN congrega a miles de persoas que queren acompañar a María Auxiliadora no seu percorrido procesional polo centro da cidade.

Intenso programa deste mes de maio

Se todos os anos o programa de actos no Santuario-Parroquia de María Auxiliadora é intenso, este ano poderemos velo máis cheo de ofertas.

Co día 1 de maio, iníciase na parroquia o exercicio diario do mes de maio.

O día 6 de maio, a devandita conferencia do Cardeal Sistach, sobre a evanxelización nas grandes cidades.

A celebración da novena, do 15 ao 23 de maio, que este ano predicará Don Mateo González Alonso, crego e xornalista colaborador en varias revistas de tirada nacional e de varias emisoras radiofónicas, arredor do texto do “Ave María”.

No transcurso da mesma, terá lugar o día 18 de maio a Vixilia Mariana da Adoración Nocturna da Diocese de Tui-Vigo.

O día 21 de maio, ás 19,45 terá lugar o rito de Consagración do Altar da igrexa, nunha celebración presidida polo Bispo diocesano, Mons. Luis Quinteiro Fiuza.

O día 24 de maio, desde as 8,00 da mañá haberá celebración da eucaristía cada hora; a solemne ás 19,00 presidida polo Bispo Luis Quinteiro e a continuación a procesión polos lugares de costume.

O día 31 festa das ‘Celadoras’ de María Auxiliadora.

O peche do mes de maio será o día 2 de xuño, na xornada autonómica do homenaxe a María Auxiliadora no que centos de persoas procedentes de todas as presenzas salesianas de Galicia se reunirán para honrar a María Auxiliadora en Vigo, presenza que cumple 125 anos.