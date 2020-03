O cartel da Reconquista 2020, “mostra do carácter e a forza da cidade” O Concello de Vigo e a Asociación de Veciños do Casco Vello presentaron este luns o cartel da festa da Reconquista -do 26 ao 29 de marzo-, no seu primeiro ano como evento de Interese Turístico Nacional. A imaxe, a cargo do deseñador vigués Evaristo Pereira, reflicte a “determinación de Vigo”, en verbas de Abel Caballero.