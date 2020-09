O CCVV inicia o proceso de adxudicación da vivienda situada no segundo andar da Rúa Real 25 por un imorte de 147.360 EUROS Segundo indicou a presidenta do Consorcio Casco Vello e delegada territorial en funcións da Xunta, Marta Iglesias, o Comité acordou hoxe solicitar ao Instituto Galego de Vivenda e Solo o inicio do proceso de selección dos adxudicatarios