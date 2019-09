O Celta cultiva unha derrota ante o Granada con dous expulsados polo VAR

O Granada sumou a súa segunda vitoria seguida na liga, por 0-2 ante o Celta en Balaídos, nun duelo marcado polas expulsións dos locais Jorge Sáenz e Beltrán na primeira media hora tras senllas faltas no centro do campo que o árbitro castigou con tarxeta vermella tras revisalas en vídeo a pedimento do VAR.

O equipo andaluz adiantouse no marcador pouco antes do descanso e ampliou a súa renda no segundo tempo.

Escribá tivo que recompoñer o seu defensa. Sacou do campo a Brais e meteu ao central Araujo. Trabouse o ritmo do encontro coa expulsión e a única oportunidade de gol celeste foi un cabezazo desviado de Aidoo.