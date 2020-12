O Celta do Chacho pecha o ano cunha nova vitoria

O mes de decembro de 2020 xa figura nos libros de ouro da historia do RC Celta. O equipo adestrado por Eduardo “Chacho” Coudet sumou cinco triunfos e un empate entre todas as competicións, escalando numerosos postos na clasificación de LaLiga e accedendo á segunda rolda da Copa de SM o Rei.

O conxunto celeste superou no campionato doméstico a Athletic Club a domicilio e a Alavés, Cádiz e Huesca en Abanca Balaídos. Ademais, conseguiu un valioso empate ante o Getafe no Coliseum Alfonso Pérez e dobregou ao Llanera na primeira rolda da Copa de SM o Rei.

A boa serie do equipo, á que hai que sumar a histórica vitoria do filial en Abanca Riazor ante o RC Deportivo, coincide coa estrea da Cidade Deportiva Afouteza, un proxecto innovador e sustentable que aúna deporte, lecer e natureza e que nesta primeira fase do proxecto xa conta con tres campos de fútbol e zona de tecnificación, instalacións interiores con vestiarios, ximnasio, sala de fisioterapia, oficinas, sala de prensa, set de televisión e un amplo comedor.

Cronica ante o Huesca

O RC Celta pechou este 2020 cunha traballada vitoria ante a SD Huesca (2-1) que lle permite seguir na zona alta da clasificación e coa que acumula xa 7 partidos sen coñecer a derrota.

A climatoloxía, adversa na tarde de hoxe, provocou que o xogo non fose fluído na primeira parte, aínda que foi o equipo celeste o que se fixo co control do balón e quen tivo as principais chegadas de perigo. Á media hora de partido Nolito adiantou aos locais tras unha gran recuperación de Denis Suárez e unha brillante asistencia de Iago Aspas.

Na segunda metade o RC Celta saíu decidido a ampliar a vantaxe e conseguiuno grazas a Iago Aspas, que aproveitou un excelente pase de Nolito. No tramo final, o Huesca reduciu distancias tras unha boa combinación en ataque e Rubén Blanco asegurou a vitoria cunha parada antolóxica

Ficha técnica

2 – RC Celta: Rubén Blanco, Hugo Mallo, Araujo, Murillo, Olaza (Aidoo, min 90), Tapia (Fontán, min 81), Denis (Okay, min 71), Brais Méndez, Nolito (Baeza, min 81), Aspas (Beltrán, min 71), Santi Mina

1 – SD Huesca: Pedro López (Juan Carlos, min 80), Siovas, Pulido, Galán, Rico (Seoane, min 66), Mosquera, Borja García (Mir, min 56), Ferreiro, Ontiveros (Sergio, min 66), Okazaki

Goles: 1-0 Nolito, min 33; 2-0 Aspas, min 61; 2-1 Seoane, min 83;

Árbitro: Munuera Montero (Andalucía). Amoestou a Denis, Hugo (RC Celta)

Campaña de abonados

Todos aqueles abonados que non tramitasen a renovación do seu abono para a presente tempada, así como aqueles afeccionados que queiran darse de alta para compartir o ilusionante proxecto deportivo e social do club, poden tramitalo na web www.rccelta.es/abonados até o próximo 15 de xaneiro.

Entre as vantaxes das que gozan os abonados do RC Celta destaca a posibilidade de asistir aos partidos que dispute como local o primeiro equipo en Abanca Balaídos con aforamento limitado -a liga confía en que no mes de xaneiro xa poida haber público nos estadios-. Neste caso, os abonados poderán adquirir un suplemento para acceder ao estadio, suxeito a dispoñibilidade do aforamento marcado polas autoridades.

Devandito suplemento terá un custo idéntico proporcionalmente ao abono da tempada 2019/20 e do mesmo descontaranse os 50 euros desembolsados na actual campaña. Outras vantaxes relevantes é a posibilidade de acudir ao partidos do filial en Barreiro, acceso a contidos exclusivos na nova web oficial e a unha zona privada da tenda online oficial, co habitual desconto do 10% en todos os produtos RC Celta e un desconto extra de até o 30% en determinados packs de produtos. Ademais, tamén permite a posibilidade de gozar de visitas guiadas á nova Cidade Deportiva Afouteza.