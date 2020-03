O Celta é salvado polos paus e cultiva un empate

O Granada e o Celta empataron a cero no seu encontro correspondente á 26ª xornada da liga. Os andaluces gozaron das mellores ocasións; entre elas, un cabezazo do dianteiro Antonio Puertas que rebotó, en dúas ocasións, nos postes. Con este punto, os granadinos mantéñense na parte media da táboa, mentres que os galegos mantéñense a tres puntos do descenso.

O adestrador do Granada, Diego Martínez, aliñou un once con bastantes cambios para reservar aos seus futbolistas máis importantes de fronte ao partido de volta das semifinais de Copa do xoves contra o Athletic Club, mentres que no cadro galego Óscar García apostou por unha defensa de catro xogadores nunha aliñación con claro carácter ofensivo.

A primeira parte, que foi aburrida, saldouse sen ningún tiro entre os tres paus. Mostrou a un equipo local máis cómodo e con maior capacidade para chegar á área rival, xa que os visitantes non puideron romper en ningún momento o bo armazón defensivo dos andaluces.

O colombiano Yangel Herrera, cun chute afastado que acabou en córner tras tocar na zaga visitante, asinou a primeira chegada do Selecta, mentres que os únicos intentos dos galegos foron tiros desde fóra da área e con pouco tino do uruguaio Lucas Olaza, de Iago Aspas e do turco Okay Yokuslu.

O xogo parado do equipo dirixido por Diego Martínez estivo a piques de darlle resultados en varias xogadas de estratexia, con Roberto Soldado marrando por pouco un remate desde a área pequena na acción previa ao descanso.

Desde o inicio da segunda parte houbo máis actividade, cunha clara ocasión de Fede Vico, que rematou mal a pesar de estar en franca posición para marcar, e unha chegada no outro área do danés Pione Sisto, que se topou co meta portugués Rui Silva. O ruso Fiodor Smolov tampouco puido superar a portugués xusto antes de deixar o seu sitio a Santi Mina.

A efervescencia do partido minguou no medio da igualdade existente sobre o terreo de xogo, cos dous equipos poñendo medios para gañar pero sen desgustar a ningunha as táboas. Fede Vico case marca nunha falta directa que saíu rozando o poste aínda que a última e mellor ocasión do partido estivo na cabeza de Antonio Puertas no minuto 85 cun gran cabezazo que deu nos dous postes pero non entrou.

Óscar García: “Queriamos gañar, pero creo que o máis xusto foi o empate”

Declaracións do adestrador celeste ao termo do Granada CF – RC Celta, nas que admite que, pese saír a polos tres puntos, o empate foi un resultado xusto para ambos conxuntos. Un punto valioso nun campo complicado. Seguiremos loitando a próxima xornada contra o Getafe CF no Coliseum Alfonso Pérez.

Ficha técnica

0 – Granada: Rui Silva; Foulquier, Vallejo, Domingos Duarte, Martínez, Koybasi; Yangel Herrera, Yan Eteki ( Azeez, m.57), Vadillo (Antonio Puertas, m.63), Fede Vico ( Machís, m.74); e Soldado.

0 – Celta: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Murillo, Araújo, Olaza; Okay, Fran Beltrán (Pape, m.90), Rafinha; Iago Aspas, Pione Sisto (Brais Méndez, m.70) e Smolov (m.56).

Árbitro: Cuadra Fernández ( C. Balear). Mostrou cartolina amarela aos locais Fede Vico (m.41), Yangel Herrera (m.54) e Soldado (m.79), e aos visitantes Araujo (m.24), Pione Sisto (m.51), Iago Aspas (m.59) e Hugo Mallo (m.73).

Campo: Nuevo Los Cármenes