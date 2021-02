O Celta reforza o seu ataque coa chegada do dianteiro arxentino Facundo Ferreyra

O RC Celta pechou a contratación do dianteiro arxentino Facundo Ferreyra, contrastado goleador arxentino que conta con pasaporte comunitario. O novo ariete celeste firma até final de tempada.

Facundo Ferreyra (Lombas de Zamora, 1991), é un destacado goleador que destaca pola súa facilidade para o remate e o seu bo facer no xogo aéreo. Traballador incansable, axudará tamén ao equipo na recuperación de balón na presión tras perda.

O novo dianteiro do RC Celta comezou a súa carreira deportiva en Banfield e Vélez, onde destacou como un dos mellores xogadores da liga arxentina. As súas cifras goleadores leváronlle ao Shakhtar Donetsk, onde se confirmou como un dos mellores dianteiros no fútbol europeo. Nos dous últimos anos acumulou experiencia no Benfica e no RCD Espanyol.

Facundo Ferreyra porase de inmediato ás ordes de Eduardo Coudet e unirase aos adestramentos xunto ao resto dos seus compañeiros.

LUCAS OLAZA FINALIZA A SÚA CESIÓN NO RC CELTA