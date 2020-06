O Celta volveu á liga cunha derrota a poucos minutos do asubío final do partido

O Vilarreal impúxose ao Celta en Balaídos cun gol de Trigueros no minuto 90 de partido. O centrocampista do Vilarreal aproveitou unha das últimas ocasións do choque para darlle os tres puntos ao seu equipo, claro dominador durante boa parte do partido.

Desta maneira, o ‘submarino amarelo’ regresou con triunfo a unha competición na que perdera os seus tres últimos partidos antes do parón e achégase á zona europea da táboa, mentres mete en problemas ben grabes aos vigueses.

O bo final do equipo visitante e as imprecisións dos locais acabaron decidindo o partido ao lado do Vilarreal cando o choque íase directo ao empate sen goles.

Nesa recta final, o equipo de Javi Calleja tirou de velocidade: Bacca rozou o gol cun lanzamento a dez metros da portería, unha acción que mostrou a desorde defensiva galego cando o dianteiro percorreu coa pelota uns corenta metros ata colocarse ante Rubén. O seguinte contragolpe visitante foi máis letal: Sisto perdeu o balón no centro do campo e segundos despois o ataque amarelo culminou o seu contragolpe na área do Celta con ata tres tiros, de Bacca, Chukwueze e o definitvo de Trigueros, que acabou marcando o único gol en Balaídos, o tanto da vitoria, que achega ao Vilarreal a Europa.

Ficha técnica

0. RC Celta: Rubén; Hugo Mallo (Denis Suárez, min. 83), Araujo, Murillo, Olaza; Bradaric, Pape Cheikh (Aidoo, min. 46); Santi Mina (Somolov, min. 81), Rafinha (Sisto, min. 58), Juan Hernández (Okay, min. 46); Aspas.

1. Villarreal CF: Asenjo; Mario, Albiol, Pau Torres, Moreno; Moi Gómez (Morlanes, min. 80), Anguissa, Iborra (Trigueros, min. 66), Cazorla (Bacca, min. 58); Gerard Moreno (Chukwueze, min. 58), Alcácer (Ontiveros, min. 80).

Gol: 0-1, m.91: Trigueros.

Árbitro: Pizarro Gómez (comité de Madrid). Amoestou con tarxeta amarela a Pape Cheikh por parte do RC Celta; a Iborra por parte do Vilarreal.

Incidencias: partido correspondente á vixésimo oitava xornada da liga Santander disputado no estadio municipal de Balaídos a porta pechada debido ás restricións provocadas pola pandemia do coronavirus. Gardouse un minuto de silencio antes do partido en memoria das vítimas da COVID-19