O Celta xogou ao rasca e gana e gañou

O Sevilla caeu do ‘ Top 4’ da táboa coa derrota (2-1) este domingo #ante o Celta de Vigo, que sae do descenso na xornada 23 de LaLiga. O conxunto de Julen Lopetegui tropezou de novo a pesar de poñerse por diante en Balaídos, cun gol de En- Nesyri aos 20 minutos.

O Celta, que comezaba pechacancelas tras a vitoria ‘perica’, pelexou para terminar mellor e cos goles de Aspas e Sisto, xa no desconto, logrou a primeira vitoria en casa en catro meses.

O Sevilla volveu mostrar a súa cara débil, a mesma que traía contra o Arabés ou a eliminación en Copa e baixou ao quinto posto superado polo Atlético cos mesmos 39 puntos. Foi mellor o Celta de inicio pero cos problemas para definir, e os andaluces ‘mollaron’ na primeira de En- Nesyri nun grave erro de Olaza. Á contra Ocampos perdoou outra igual, esta vez superando a Murillo.

Tras o descanso, o Celta mellorou aos poucos e non se rendeu en busca dos espazos, como o que atopou Rafinha para o empate de Aspas. Sisto completou a faena dun Celta que levaba oito xornadas sen gañar e que escapa non só do ‘faroliño vermello’ senón que tamén sae do descenso. Pechacancelas queda o Epanyol, a pesar do seu primeiro triunfo da tempada en casa contra outro implicado na queima.

FICHA TÉCNICA

2 – RC Celta: Rubén, Hugo Mallo, Araujo, Murillo, Olaza, Okay, Beltrán (Bradaric, min 70), Rafinha, Brais (Sisto, min 46), Iago Aspas, Smolov (Santi Mina, min 88)

1 – Sevilla: Vaclik, Jesús Navas, Sergi, Diego Carlos, Escudero, Fernando, Jordán, Franco (Nolito, min 85), Ocampos, Suso (Banega, min 65), En-Nesyri (De Jong, min 73)

Goles: 0-1 En-Nesyri, min 23; 1-1 Aspas, min 78; 2-1 SIsto, min 91

Árbitro: Jaime Latre (Huesca). Amoestou a Hugo Mallo, Murillo y Smolov (RC Celta) e a Diego Carlos y Escudero (Sevilla)

Campo: ABANCA Balaídos