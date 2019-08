O censo de Vigo suma 1.000 habitantes no que vai de ano e achégase a histórica cifra de 300.000

Print This Post

Abel Caballero informou este martes de que, a 25 de agosto, a cidade contaba cun total de 299.040 persoas censadas, case 1.000 máis que o pasado mes de xaneiro, polo que Vigo está a un paso de acadar a histórica cifra de 300.000 habitantes.

“É unicamente unha curiosidade, pero tamén un dato significativo”. O alcalde de Vigo, Abel Caballero, desvelou este martes en rolda de prensa que a cidade está a punto de acadar os 300.000 habitantes, unha cifra histórica nunca lograda ata o de agora. “Creo que é froito do optimismo e o crecemento da cidade”, sinalou o rexedor na súa comparecencia ante os medios de comunicación. Segundo explicou, o censo municipal do pasado 25 de agosto marca un total de 299.040 empadroados, cando o pasado mes de xaneiro era de 298.054. Os datos do Instituto Nacional de Estatística (INE) de xaneiro indicaban que a cifra era de 295.323 habitantes, polo que alcalde engadiu que haberá que esperar aos datos finais.