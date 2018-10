O Centro Comercial Gran Vía de Vigo convida os seus clientes a unha espectacular exhibición de Taekwondo

Connect on Linked in

O CENTRO COMERCIAL GRAN VÍA está máis activo que nunca e continuando apostando pola actividade deportiva como motor do entretemento para toda a familia. Así, tras as masterclass deportivas con Naza Tilve agora tócalle a quenda a unha impresionante exhibición de artes marciais da man de club vigués Taekwondo Tao, coñecido por alzarse como semifinalista no programa de Telecinco Got Talent España e un emblemático club vigués con máis de 30 anos de historia.

O evento celebrarase o venres 19 de outubro ás 18:30 horas na Planta 0 do centro.

O club vigués convidará a algún dos asistentes para comprobar no escenario a complexidade de cada un dos exercicios de artes marciais, facendo así un espectáculo participativo e dinámico. Un evento deportivo para toda a familia que se suma a outros anteriores enmarcado na posta a punto do CCGV.