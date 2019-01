O Centro Comercial Gran Vía de Vigo estrea un espazo de aparcadoiro para familias

O Centro Comercial Gran Vía de Vigo inaugurou un espazo de aparcadoiro destinado a familias e persoas con mobilidade reducida na Planta -2 do parking subterráneo. Reconvertéronse prazas estándar en prazas de uso preferente para familias, atendendo á demanda dos clientes. Este novo espazo conta cunha zona habilitada no parking con bancos de espera e 8 prazas de aparcadoiro para que os clientes que o necesiten poidan acceder ao novo ascensor, que se atopa moi próximo a este espazo.

Estas prazas súmanse ás que se atopan en todas as plantas de aparcadoiro do centro comercial.

Para que os clientes poidan localizar facilmente esta zona, reforzouse toda a señalética, ademais escolleuse o claim “Ponche no seu lugar, non no seu sitio” para concienciar a todos os clientes de que fagan un bo uso destas prazas de aparcadoiro.

Deste xeito, a Gran Vía de Vigo dá unha solución para que as familias e persoas con mobilidade reducida teñan facilidade de acceso ao novo ascensor.