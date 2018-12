O centro comercial Travesia de Vigo organiza un campamento urbano infantil de nadal

O Centro Comercial e de Lecer Travesía acolle a vixésimo primeira edición do Campamento Urbano Infantil que terá lugar durante o período vacacional do 24 de decembro ao 7 de xaneiro, ambos os incluídos, no local nenos art’ situado na planta alta do Centro Comercial, de luns a venres, en horario, excepto festivos.

No Campamento Urbano, orientado a nenos de entre 4 e 12 anos, poderán gozar dun lecer intelixente, baseado nas intelixencias múltiples de Gardner.

Creatividade, deporte, Inglés e moita diversión no Campamento de Nadal de Inscrición completa, por días ou por horas.

Máis información en: Info@cctravesia.com