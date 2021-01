O Centro Cultural de Mañufe acolle o “miniecopunto” de reciclaxe de REES

O “miniecopunto” de reciclaxe de REES (residuos eléctricos e electrónicos) permanece no Centro Cultural de Mañufe para facilitar a veciñanza un lugar onde depositar os aparellos electrónicos (móveiles, tablets, cargadores, etc) dos que se queran desfacer. O obxectivo e concienciar e sensibilizar a poboación na necesidade de reutilizar e reciclar estes aparellos.

Este “miniecopunto”, que está a percorrer todas as parroquias do concello, enmárcase dentro do proxecto Estratexia Sostible Transfronteriza para a Xestión de Residuos e Aparellos Electrónicos (ESTRAEE), promovida pola Deputación Provncial e á que se adscribiu o concello de Gondomar.