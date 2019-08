O Centro de Inclusión proporcionou 6.506 pernotas nos primeiros seis meses de 2019 Abel Caballero deu conta esta mañá da memoria semestral do Centro de Inclusión Social que rexistrou 6.506 pernoctacións, ademais de servir 10.591 menús. Tal e como explicou, cando as instalacións municipais de Marqués de Valterra non teñen praza, os usuarios se derivan ao albergue dos Hermanos Misioneros dos Enfermos Pobres, polo que “en Vigo só durme na rúa quen quere”.