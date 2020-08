O Centro de Interpretación da Cidade Medieval estará operativo en 2021

O Concello v茅n de contratar a redacci贸n do proxecto museol贸xico para o Centro de Interpretaci贸n da Historia da Cidade de Pontevedra por un importe de 17.303 euros, co obxectivo de que estea redactado a finais deste ano e poida comezar a executarse no exercicio 2021.

A posta en marcha deste proxecto museol贸xico fora anunciado polo concelleiro de Patrimonio Hist贸rico, Xaqu铆n Moreda, no 煤ltimo trimestre do pasado ano, mais a s煤a tramitaci贸n viuse afectada por mor da suspensi贸n de prazos derivada do estado de alarma.

A idea central desta iniciativa radica na posta en valor dos achados arqueol贸xicos da cidade, creando contidos espec铆ficos, din谩micas e itinerarios para achegalos 谩 sociedade con rigor hist贸rico e art铆stico. Entre outras cuesti贸ns, o proxecto implica adaptar o funcionamento do CITA (Centro de Interpretaci贸n das Torres Arcebispais) para reconvertilo no Centro de Interpretaci贸n da Cidade Medieval. As铆, pasar铆a a funcionar como un centro de control de todos os achados da cidade, e tam茅n como centro de recepci贸n de visitantes e punto de sa铆da de roteiros sobre a historia de Pontevedra que programa a Concellar铆a de Patrimonio Hist贸rico. Os tres puntos fundamentais, tanto dos roteiros como do proxecto de musealizaci贸n en xeral, son os espazos de Valent铆n Garc铆a Escudero, os restos da muralla medieval en Arcebispo Malvar, e o Campi帽o de Santa Mar铆a, que se vincular谩n a trav茅s de percorridos interpretativos debidamente sinalizados e con paneis informativos.

Ademais, tam茅n est谩 prevista unha actuaci贸n para mellorar a visita do xacemento de Valent铆n Garc铆a Escudero, de tal xeito que se poidan ver m谩is e mellor os restos do vello peirao medieval.

Coa entrada en funcionamento do Centro de Interpretaci贸n da Cidade Medieval, Pontevedra incrementar谩 a s煤a oferta cultural e tur铆stica d谩ndolle protagonismo a unha 茅poca dourada na historia da cidade, centrada nos s茅culos XV e XVI, momento en que ti帽a o porto medieval m谩is importante da Galiza, do cal se conservan as estruturas de Valent铆n Garc铆a Escudero; e que na actualidade fan da cidade do L茅rez unha singularidade dentro do patrimonio hist贸rico galego, xa que noutras urbes cons茅rvanse elementos romanos ou doutras 茅pocas, pero o pontevedr茅s 茅 o 煤nico peirao medieval galego, vinculado 谩 Ponte do Burgo, elemento fundamental no esplendor comercial da cidade da 茅poca.