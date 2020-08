O Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo constata que o pastoreo e unha alimentación a base de herba melloran a composición do leite de vacún e os seus beneficios para a saúde

O Centro de Investigaci贸ns Agrarias de Mabegondo (CIAM), dependente da Conseller铆a do Medio Rural a trav茅s da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), constatou que o pastoreo e unha alimentaci贸n a base de herba contrib煤en a mellorar a composici贸n do leite de vac煤n e a incrementar os seus beneficios para a sa煤de. Son as conclusi贸ns dunha investigaci贸n levada a cabo en colaboraci贸n co Laboratorio Interprofesional Galego de An谩lise do Leite (Ligal) entre os anos 2016 e 2018, cuxo contido se recolle nunha tese de doutoramento presentada recentemente na Escola Polit茅cnica da Universidade de Santiago de Compostela (USC).

As铆, no marco dunha serie de proxectos financiados pola Xunta e o Instituto Nacional de Investigaci贸n Agraria, confirmouse, primeiramente, a existencia de dous modelos de produci贸n de leite de vac煤n en Galicia. Por unha banda, un sistema minoritario baseado en pequenas granxas en extensivo, con vacas menos produtivas e m谩is lonxevas que consomen pastos frescos e ensilados. Por outra, un modelo maioritario na comunidade m谩is intensivo, fundamentado en cultivos forraxeiros e en vacas de alta produci贸n menos lonxevas.

Tras analizar o leite de cada un dos dous modelos, os estudos destacan a extraordinaria calidade do produto en ambos casos, a铆nda que a s煤a composici贸n var铆a segundo a alimentaci贸n que reciben as vacas en lactaci贸n. Deste xeito, as an谩lises demostran que o leite producido en granxas que realizan pastoreo presenta maior concentraci贸n de 谩cidos graxos poliinsaturados e antioxidantes liposolubles bioactivos, beneficiosos para a sa煤de humana. No caso das explotaci贸ns que mante帽en os animais estabulados, os compostos bioactivos do leite increm茅ntanse a铆nda m谩is cando a alimentaci贸n dos animais combina herba e millo, en lugar de apostar masivamente polo millo.

Os resultados experimentais, realizados nas instalaci贸ns do propio CIAM, permitiron corroborar as observaci贸ns obtidas no estudo realizado nas granxas. As铆, constatouse unha clara mellora da composici贸n do perfil de 谩cidos graxos e de antioxidantes liposolubles do leite cando se aposta polo pastoreo e, en menor medida, cando se incl煤e a herba ensilada na alimentaci贸n das vacas estabuladas. Do mesmo xeito, confirmouse que un alto nivel de amid贸n na dieta contrib煤e a incrementar a produtividade animal, mentres que unha maior proporci贸n de pastos incide na mellora da calidade da graxa do leite.

Como conclusi贸n, a investigaci贸n arroxa que combinar o pastoreo e a alimentaci贸n a base de herba cunha adecuada suplementaci贸n enerx茅tica da dieta permite compatibilizar un alto rendemento leiteiro cunha alta calidade da graxa do leite, rica en 谩cidos graxos e antioxidantes saudables.

Sector estrat茅xico

C贸mpre destacar que a produci贸n de leite de vaca 茅 unha actividade estrat茅xica en Galicia, non s贸 pola s煤a importancia a nivel econ贸mico sen贸n pola s煤a contribuci贸n 谩 vertebraci贸n do territorio e 谩 fixaci贸n de poboaci贸n no rural.

A crecente demanda de produtos saudables e respectuosos co medio ambiente, as铆 como comprometidos co benestar animal, abre a posibilidade de ocupar un nicho de mercado con cada vez m谩is sa铆da. Un modelo de produci贸n de leite m谩is extensivo, onde os pasteiros proporcionan unha parte relevante da alimentaci贸n durante todo o ano, que contrib煤e non s贸 谩 calidade do produto, sen贸n tam茅n ao mantemento da paisaxe e 谩 primordial anticipaci贸n aos incendios, grazas ao papel que exerce o pastoreo de roza natural.