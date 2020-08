O Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo desenvolveu en 2019 un total de 48 proxectos e convenios de colaboración a nivel nacional e internacional e ata 235 accións divulgativas

O Centro de Investigaci贸ns Agrarias de Mabegondo (CIAM) desenvolveu en 2019 un total de 48 proxectos e convenios de colaboraci贸n a nivel nacional e internacional e ata 235 acci贸ns de divulgaci贸n, entre as que destacan m谩is de 40 publicaci贸ns cient铆ficas ou divulgativas. Dependente da Conseller铆a do Medio Rural a trav茅s da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), o CIAM er铆xese as铆 como un dos referentes da investigaci贸n agraria en Galicia e como un dos activos m谩is importantes da Conseller铆a no tocante 谩 I+D+i e 谩 transferencia de co帽ecementos ao sector primario.

Entre os 48 proxectos desenvolvidos, resaltan dous de 谩mbito europeo que te帽en que ver, en concreto, coa incorporaci贸n das novas tecnolox铆as aos sistemas produtivos do sector agroalimentario (SmartAgriHubs) e coa produci贸n de leite eficiente e resiliente (Dairy-4-Future). A nivel nacional, o Centro de Investigaci贸ns Agrarias de Mabegondo formou parte de dous grupos operativos, un relacionado cos sistemas de informaci贸n xeogr谩fica para mellorar o manexo da gandar铆a extensiva (SIEGA) e outro sobre a produci贸n do l煤pulo (Spanish Quality Hops). As铆 mesmo, participou en catro proxectos relativos 谩 autenticaci贸n da orixe alimentaria do leite de vac煤n, ao fomento do pastoreo en zonas de monta帽a, 谩 xesti贸n dos xurros e a eficiencia do uso de nutrientes para a mitigaci贸n de emisi贸ns de gases de efecto invernadoiro e o secuestro do carbono no solo ou ao control de enfermidades da cabana gandeira.

Canto 谩s 235 acci贸ns de divulgaci贸n, a maiores das m谩is de 40 publicaci贸ns cient铆ficas e divulgativas que se levaron a cabo o ano pasado, destacan outras actividades de transferencia de co帽ecemento consistentes en asesoramento cient铆fico, campos de demostraci贸n e ensaio, charlas, seminarios e conferencias, publicaci贸ns en medios de comunicaci贸n, xornadas e visitas t茅cnicas ou reuni贸ns cient铆ficas.

Desenvolvemento rural

C贸mpre destacar que o CIAM levou a cabo o ano pasado 29 actividades de investigaci贸n vinculadas coas convocatorias auton贸micas do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) de Galicia relacionadas con grupos operativos, proxectos piloto, novos produtos ou acci贸ns de cooperaci贸n e convenios de colaboraci贸n asinados con cooperativas, asociaci贸ns, consellos reguladores, pemes ou laboratorios interprofesionais.

Ao abeiro destas iniciativas, incidiuse na mellora da produci贸n do leite e derivados ou da de carne de cabalo e das IXP Vaca e Boi de Galicia e Ternera Gallega. Tam茅n se trataron os recursos fitoxen茅ticos para mellorar as variedades aut贸ctonas ou para producir cereais de inverno en ecol贸xico suceptibles de utilizaci贸n na IXP Pan Galego. Ademais, traballouse na produci贸n do mel, no fomento de produci贸ns hort铆colas co emprego de enerx铆as limpas ou na utilizaci贸n e revalorizaci贸n de subprodutos de biomasa forestal. A maiores, o CIAM participou en proxectos CONECTAPEME e en colaboraci贸ns directas con empresas do sector.

Por 煤ltimo, pola s煤a funci贸n de coordinaci贸n e direcci贸n do Banco de Recursos Fitoxen茅ticos Agrarios de Galicia, o Centro de Investigaci贸ns Agrarias de Mabegondo tam茅n desenvolveu ata 11 acci贸ns relacionadas con castes de froiteiras, poboaci贸ns aut贸ctonas pratenses, rexeneraci贸n e conservaci贸n de li帽as de millo, multiplicaci贸n de variedades de trigo e ecotipos de centeo ou actividades de selecci贸n, mellora, rexistro, conservaci贸n e transferencia de castes tradicionais galegas de horta. As铆 mesmo, lev谩ronse a cabo todas as actividades asociadas 谩 conservaci贸n, mantemento e mellora xen茅tica do Banco de Xermoplasma, que conta con m谩is de 3.700 entradas de variedades de especies pratenses, hort铆colas, froiteiras, cereais de inverno ou millo.

Ao abeiro da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), o Centro de Investigaci贸ns Agrarias de Mabegondo (CIAM) desenvolve as funci贸ns de investigaci贸n, innovaci贸n e transferencia en todas as materias agrarias, inclu铆das a agricultura, a gandar铆a, a industria agroalimentaria e os aproveitamentos do medio natural dende os puntos de vista da produci贸n, a conservaci贸n, a mellora xen茅tica, a sanidade e o benestar, de xeito compatible co medio e a biodiversidade agraria. As铆 mesmo, exerce a coordinaci贸n e a direcci贸n do Banco de Recursos Fitoxen茅ticos Agrarios de Galicia e das Estaci贸ns Experimentais de Salceda de Caselas, O Marco da Curra e A Pobra do Broll贸n.