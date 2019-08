O Certame de pintura ao Aire Libre Antonio Fernández chega este domingo á súa 7ª edición.

Print This Post

Tomiño, 14 de agosto de 2019.- O Certame de pintura ao aire libre Antonio Fernández chega a súa sétima edición con trinta e dúas inscripcións previas e co prazo aberto até a propia xornada como ven sendo habitual.

A inscrición é gratuita e pode xestionarse na web https://eurocidadecerveiratomino.eu/formulario-vii-certame-de-pintura-ao-aire-libre-antonio-fernandez/ até o 16 de agosto e o día 18 de forma presencial en horario de 09h30 a 11h30 (hora galega) na Aula-museo Antonio Fernández (Praza Pintor Antonio Fernández s/n Goián).

O tema será calqueira paisaxe do percorrido establecido do cal se entregará un mapa unha vez selados os soportes. A obra realizarase ao aire libre e in situ como ven sendo habitual.

A entrega das obras e exposición das mesmas será no Espazo Fortaleza entre ás 17h00 e ás 18h00 (hora galega) e só se admitirá unha obra por artista. O fallo do xurado terá lugar ás 18h30 sendo os premios establecidos os seguintes: 1º premio, 1.500 €, 2º premio, 500€ e o 3º premio, 500€.

Ademáis, as obras participantes poderán estar expostas para a súa venta a primeira semana na sala de exposicións do Centro Goianés e a segunda semana na sede da Fundaçâo Bienal de Arte de Cerveira.