O CESM manifesta ca política SERGAS e afundir a Primaria, potenciar a burocracia

A decisión prodúcese despois de que o Pleno solicitase á Xunta de Galicia que reforce o servizo. De “inadmisible” cualificou a Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) a decisión da Consellería de Sanidade de apartar do seu posto a unha médica que prestaba o seu servizos no Centro de Saúde de Portas para encomendarlle a realización de traballos de carácter administrativo “que poden realizar outros profesionais”, evitando deste xeito que os habitantes do municipio resulten prexudicados.

O sucedido neste concello non é unha excepción, senón que vén producindo desde fai máis dun ano, o que provoca “a redución sistemática do número de médicos destinados a Atención Primaria”, denuncia a CESM, que advirte de que os problemas para os pacientes “acentuaranse no período vacacional, cando se vexan na obrigación de dobrar quendas e, en moitos casos, de ser privados de poder gozar de descanso durante o verán”.

Esta organización cualifica de “nefasta” a xestión do xerente da área Sanitaria de Pontevedra-O Salnés, José Ramón Gómez, porque entende que “prioriza as tarefas burocráticas fronte á atención aos pacientes.

A Xerencia apela ao descenso da demanda durante o verán

A Xerencia de Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés argumenta que realizou unha programación para dar resposta ás necesidades de cobertura asistencial, de acordo coa previsión da demanda, e precisa que se manterán operativos o 89,3% dos recursos durante o verán, tomando para iso como referencia o nivel de ocupación de camas de 2017.

Esta medida está xustificada porque a maior parte dos profesionais goza das súas vacacións e tamén porque se reduce a demanda ” xa que determinadas patoloxías descenden de maneira considerable, como por exemplo vos procesos respiratorios”, argumenta.

A Xerencia de Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés non fai alusión algunha á decisión de destinar a unha médico do Centro de Saúde de Portas a tarefas administrativas, denunciada pola Confederación Estatal de Sindicatos Médicos.