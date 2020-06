O CGAC presenta ‘Wonder Women’, a primeira exposición que bota a andar en Santiago tras a crise da covid-19

O Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) acolle desde mañá Wonder Women, a primeira exposición que bota a andar nesta instalación e en toda a cidade de Santiago de Compostela tras a crise da covid-19. A mostra, comisariada polo director do centro, Santiago Olmo, repasa os cambios producidos ao longo das últimas décadas no mundo da arte contemporánea a través de obras da colección do centro realizadas por artistas mulleres. Permanecerá aberta ata o próximo 6 de setembro.

O director xeral de Políticas Culturais da Xunta, Anxo M. Lorenzo, destacou a calidade das obras incluídas na exposición durante a rolda de prensa de presentación celebrada hoxe. Na mesma tamén participaron o comisario da mostra, así como Agar Ledo e Pedro de Llano, membros do grupo de traballo que organizou a exposición.

En concreto, forman parte da colección pezas de Esther Ferrer, Fernanda Fragaterio, Isabel Garay, Dora García, Menchu Lamas, Jac Leiner, Luz Lizarazo, Eva Lootz, Alicia Martín, Susan Philipsz ou da prestixiosa artista norteamericana Dana Birnbaum. De feito, o título da mostra fai referencia a unha obra de Birnbaum que se inspira nunha superheroína concibida orixinalmente para os cómics pero que chegou a protagonizar unha serie de televisión de éxito nos 70.

Así pois, cada unha das pezas de Wonder Women mostra os cambios profundos rexistrados no mundo da arte contemporánea a través dunha escolma representativa de artistas mulleres que non só abordan temas como o feminismo ou cuestións vinculadas con debates de xénero, senón que tamén analizan problemas estéticos ou construtivos. A colección está concibida como un instrumento en constante crecemento e un instrumento de debate sobre a necesidade de establecer novas narrativas máis plurais e inclusivas, poñendo de relevo o papel das mulleres na historia.

Medidas contra a covid-19

A exposición Wonder Woman é a primeira que bota a andar no Centro Galego de Arte Contemporánea e na cidade de Santiago tras a crise sanitaria. A exposición poderá visitarse con todas as garantías de seguridade contra a covid-19. Neste sentido, a capacidade do centro estará limitada ao 75%, haberá dispensadores de xel hidroalcólico a disposición dos visitantes e só se permitirán visitas de grupos de ata 15 persoas, sen cita previa.