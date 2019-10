O ciclo “¿Que sabemos de ?…” chega mañá a Pontevedra

O ciclo de conferencias divulgativas ¿Que sabemos de ? …, iniciativa do Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC), chegará mañá a Pontevedra. A directora do Instituto de Ciencia e Tecnoloxía de Alimentos e Nutrición (ICTAN), Juana Frías Arevalillo, será a encargada de impartir unha charla na que analizará os beneficios nutricionais dos legumes como parte fundamental na dieta mediterránea. Será a primeira das catro intervencións que, no marco desta programación, teña lugar no Liceo Casino de Pontevedra ao longo deste mes de outubro.

A conferencia comezará ás 19:30 horas, diríxese ao público xeral e é de entrada libre ata completar aforo. A relatora incidirá na importancia dos legumes na dieta, a súa evolución e a súa preponderancia na dieta mediterránea. Tamén resaltará os beneficios nutricionais dos legumes, entre os que destacan o seu elevado contido en proteínas vexetais, que favorecen a saciedade e o control de peso e en excelentes aliados fronte ás enfermidades cardiovasculares polas súas hidratos de carbono de dixestión lenta. Ademais, enmarcará aos legumes nos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS) recollidos na Axenda 2030 de Nacións Unidas e subscritos por España en setembro de 2015.

“A fibra dos legumes estimula o crecemento das bacterias beneficiosas, potenciando a saúde intestinal e o sistema inmunolóxico”, manifesta Juana Frías Arevalillo, quen tamén desmente que os legumes engorden, xa que, pola contra, “o seu contido en graxas é moi baixo e non conteñen colesterol”. “Así mesmo, este tipo de alimentos achegan cantidades importantes de vitaminas do grupo B, acedo fólico e minerais, esenciais para o correcto funcionamento do noso organismo”, destaca.

A conferenciante

Juana Frías Arevalillo é investigadora científica do CSIC. É doutora en Farmacia e desde 2010 lidera o grupo de investigación GRAINS4HEALTH cuxa principal liña de investigación está enfocada na produción, caracterización e validación de ingredientes *biológicamente activos a partir de legumes e sementes de interese alimentario mediante tratamentos sustentables, unido á elaboración de alimentos funcionais promotores de saúde. Estas investigacións teñen un percorrido de máis de 20 anos englobando a composición dos legumes e os seus beneficios dentro do concepto “Dieta Mediterránea”. É autora de máis de 150 traballos de investigación en revistas internacionais.

O ciclo de conferencias

¿Que sabemos de ? … xorde no marco das coleccións de libros ¿Que sabemos de? e Divulgación, froito da colaboración entre o CSIC e a editorial Catarata. Todos os volumes están escritos por persoal científico do CSIC.

O obxectivo dos encontros é establecer unha contorna de diálogo entre a sociedade e a comunidade científica. Con tal fin, elixíronse distintas áreas do coñecemento, nas que se abordan temas moi variados, que van desde a nutrición ata as terras raras da táboa periódica.

Esta é a segunda vez que o ciclo leva a cabo en Galicia e conta cun total de seis conferencias. Comezou en Santiago de Compostela co relatorio de Eduardo Pardo de Guevara e Valdés, continúa en Pontevedra e concluirá en Vigo. As próximas conferencias serán:

09/10 (Pontevedra): “Bioloxía e disforia de xénero”, a cargo de Eduardo José Pasaró.

16/10 (Pontevedra): “¿Por que son indispensables as terras raras na nosa vida diaria?”, a cargo de Ricardo Prego.

23/10 (Pontevedra): “O cinema, unha arte con química”, a cargo de Bernardo Herradón.

30/10 (Vigo): “A innovación, un concepto polisémico e multidimensional”, a cargo de Elena Castro.

