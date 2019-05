O CinemAteneo trae este mércores The Act of Killing aos Multicines Norte

Print This Post

O Ateneo Atlántico proxectará este mércores 8 de maio, ás 19:40h nos Multicines Norte, o filme “The Act of Killing”. A película é unha obra híbrida, un documental sobre unha ficción, na que se fai voltar ao pasado aos autores de asasinatos masivos da oposición en Indonesia nos anos 1965 e 1966, para así desnuda-lo presente e as suas conciencias. O traballo foi premiado, entre outros, no Festival de Berlín, nos premios BAFTA británicos e foi nominado aos premios Oscar 2012 na categoría de mellor documental.

No debate posterior a proxección da película contarase coa colaboración dun portavoz de Amnistía Internacional. O prezo será o habitual, 3€ para socios/as e 4€ para non socios. A venta de entradas realizarase directamente nas taquillas do cine. Ficha Técnica:

Título: The Act of Killing

Ano: 2012

País: Dinamarca

Duración: 117 min

Dirección: Joshua Oppenheimer

Guión: Joshua Oppenheimer, Christine Cynn Sinopse: O director do documental, Joshua Oppenheimer, convence á varios membros dos grupos paramilitares que en 1965 participaron na eliminación de todolos sospeitosos de abraza-lo comunisno en Indonesia, para que filmen xunto a él, non unha película que documente o que aconteceu naqueles días, se non unha completa recreación dos feitos nunha película de ficción.

The Act of Killing

Mércores 8 maio · 19:40h

Multicines Norte, Vigo

Coa colaboración dun portavoz de Amnistía Internacional

Entrada 3€ soci@s / 4 € non soci@s