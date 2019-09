O Cios Vigo cultiva dúas vitorias e unha derrota no triplo enfrontamento de liga galega freta o Ancora fs

Compartir en:









Esta fin de semana disputouse o triplo enfrontamento de liga galega entre o Cios Vigo e o Ancora fs de Marín onde o Ancora impoñeríase na categoría infantil por 3-4 nun partido no que os vigueses se foron gañando 3-0 ao descanso pero inexplicablemente caendo pola mínima metendo o gol da vitoria o ancora a falta de 13 segundos para o final e fallando o Cios Vigo un gol a porta baleira a falta de 3 segundos para a conclusión,ben distinto foi o partido de alevíns onde o Cios Vigo gaño por 13-1 nun partido que os vigueses marcaron 10 goles no primeiro tempo e non apertaron na segunda parte dada a gran superioridade dos vigueses,na categoría cadete o Cios conseguiría unha traballada vitoria despois de gañar 3-0 ao descanso e poñerse 7-1 na segunda parte,a relaxación e o empuxe do ancora fixo que o partido acabase 7-5 un ancora que loito ata o final e vendeu moi cara a derrota,os 2 clubs realizaron 3 grandes partidos que demostra o que é a liga galega de fútbol sala onde están os mellores equipos de Galicia.