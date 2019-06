O Círculo de Empresarios de Galicia pide a unidade dos partidos constitucionalistas para posibilitar a formación e a estabilidade do Goberno de España

Neste sentido, cabe lembrar que boa parte dos países europeos están dirixidos por gobernos de coalición e posiblemente o ocorrido en España no últimos catro anos non é senón o preludio dunha nova época, baseada en parlamentos multipartidistas, sen maiorías claras. Trátase, ao noso xuízo, dunha nova etapa que esixirá diálogo, negociación e xenerosidade, aparcando personalismos e apostando polo ben e a estabilidade do país, requisitos imprescindibles para garantir a boa evolución da economía española e que esixe intelixencia, saber estar e altura de miras dos grupos políticos.

