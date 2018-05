O colectivo de enfermeiras e TCAES do hospital Álvaro Cunqueiro son obrigadas a recoller a roupa sucia

O colectivo de enfermeiras e TCAES do CUNQUEIRO puxéronse en contacto con noticiasvigo.es para dar a coñecer a inxustiza e sobre carga de traballo ás que son sometidas.

Fai uns dias a empresa privada “ACCIONA” era a encargada de recoller a roupa sucia, pero agora tras despedila, o HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO carga nas TCAES ese labor, pola cal non son formadas nin remuneradas, as auxiliares de Enfermería negáronse a trasladar a roupa sucia, tal e como lles asignou a Dirección do complexo desde onte, e hoxe as bolsas acumúlanse nas plantas e as diferentes áreas do hospital.

“Un máis das INXUSTIZAS que sofre o sector sanitario, exceso de traballo e sobrecarga para un oficio que tería que estar consentido e coidado”, manifestan os pacientes do Álvaro Cunqueiro.

Félix Rubial, expón: “A non recollida das bolsas de roupa sucia do interior dos boxes de críticos supón unha grave alteración das condicións hixiénico sanitarias para os pacientes, con riscos para a súa saúde”. Sinala que se viron obrigados a contratar persoal específico para iso nas quendas anteriores. Advírtelles de que se elas fan o mesmo, “levará o incumprimento de funcións e ordes recibidas con consecuencia no ámbito disciplinario e de saúde pública polo que se darán as instrucións oportunas para a iniciación do procedemento disciplinario ou xudicial que corresponda”.

Segundo fontes próximas a este diario coméntannos que están “AMEAZADAS” por unha supervisora, as TCAES e enfermeiras reúnense cada día á 12 fronte en dirección para pedir unha solución a este conflito, mentres a Xerencia do hospital empezou a advertir ás Técnicos de Coidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) das consecuencias do incumprimento deste mandato.

Os sindicatos reuniron ás traballadoras nunha asemblea para informarlles da situación. Tras a reunión, concentráronse nos corredores con cánticos reivindicativos: “Somos TCAE, non somos lavandeiras!”.