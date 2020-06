O Colectivo de Xubilados/as e Pensionistas da CIG convoca unha protesta na residencia DomusVi de Aldán

A concentración desenvolverase no inicio do camiño de subida á residencia de maiores DomusVi de Aldán e nela non participarán máis de 20 persoas, que irán provistas de mascaras de protección.

Esta acción enmárcase dentro das concentracións previstas nas residencias privadas de maiores, onde o numero de vítimas do COVID-19 foi moi elevado en relación tanto ao número total de falecementos de maiores como ao número de persoas falecidas totais por causa do coronavirus. E, en concreto, a residencia Domus-Vi de Aldán foi a que superou a todas as da provincia no número de persoas finadas e cuxo número real aínda non se coñece a día de hoxe.

Para a CIG, este elevado número de mortos nas residencias privadas de maiores está totalmente relacionada coas políticas da Xunta de privatizar as prazas residenciais e poñelas ao servizo das contas de resultados de empresas e fondos voitre, “aos que o único que lles importa é acadar o máximo beneficio aínda que iso signifique ter aos seus residentes e ao seu persoal en condicións de vida e laborais totalmente indignas”.

Neste senso, a central vén de presentar unha proposta para a creación dun Sistema Público Galego de Atención ás Persoas onde se prime un a atención ás persoas maiores en residencias, centros de día e atención domiciliaria sostida con medios e persoal pertencente á administración pública, con xestión directa por parte da Xunta e cuns custos para os usuarios acorde coas pensións percibidas polas persoas maiores.

O Sistema Público de Atención ás Persoas proposto pola CIG susténtase nestas bases:

A) Servizos que debe de prestar esta rede única pública:

Desde a CIG propoñemos a creación dun Sistema Público Galego de Servizos de Atención ás Persoas, integrado por unha única rede pública que preste os seguintes servizos:

• Centros asistenciais e residenciais da terceira idade

• Centros de día

• Centros de atención á diversidade

• Servizos de axuda no fogar

• Outros recursos: Casas niño, Casas do/a maior, Xantar na casa, Transporte adaptado…

B) Condicións que debe de ter o sistema:

• Estes servizos estarán dotados suficientemente tanto de infraestruturas e material como de recursos humanos.

• Dignificación das condicións laborais e salariais de todo o persoal coa aplicación do mesmo convenio colectivo.

• Na prestación de servizos ás persoas beneficiarias, priorizarase a atención a través desta rede de recursos públicos, antes que as axudas económicas.

• Eliminaranse todo tipo de repagamentos na atención e coidados, mediante a aprobación dunha carteira de servizos e prezos públicos.

• Incrementaranse e adecuaranse os orzamentos públicos destinados a este fin, así como aqueles dirixidos á promoción da autonomía persoal e o avellentamento activo.

• Transferencia para Galiza de todas as competencias e recursos públicos para desenvolver, aplicar e ampliar a Lei de Dependencia.