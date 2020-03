O Colexio de Xornalistas lamenta o recurso do Goberno contra a indemnización á familia Couso e ínstao a garantir a seguranza dos xornalistas de guerra

Como lembraban no momento de se producir o ditame da Audiencia Nacional, esta sentenza significaba “a primeira admisión oficial da indefensión da família Couso e o recoñecemento da inacción da Administración ante o asasinato do xornalista galego”, mais non podía significar “nin o esquecemento deste crime de guerra nin o abandono da loita por que se faga xustiza e teña reparación”. O recurso do goberno significa un novo atranco nun proceso que xa leva durado demasiados anos.

Arancha González Laya, ministra de Asuntos Exteriores, aseguraba onte que asumir a indemnización ordenada pola Audiencia Nacional significaría un precedente “inasumíbel” para o Estado. O Colexio de Xornalistas considera que o verdadeiramente inasumíbel é que, logo de 17 longos anos, o asasinato de José Couso continúe impune e que a investigación deste crime siga a estar chea de estorbos e pasos atras que o único que fan é impedir que se faga xustiza.

A loita pola resolución e reparación do caso Couso, que o Colexio de Xornalistas acompaña agora e sempre, significa moito máis que a xustiza para o asasinato do cámara ferrolán. O seu recoñecemento representa un primeiro paso para a seguranza de todos os xornalistas nos conflitos armados, quer con protocolos para a súa protección quer garantindo que os ataques aos informadores non queden impunes. E esta seguranza, imprescindíbel para a liberdade de información, debera ser unha prioridade para calquera goberno democrático.