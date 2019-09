O comité de empresa de Vitrasa plantease volver ás mobilizacións case un ano despois de que se asinase o acordo coa concesionaria do transporte público urbano de Vigo, sen que se cumpriu a maior parte do pactado. “O principal problema laboral seguen sendo as eventualidades, as horas extra e os descansos en todas as liñas, que a día de hoxe non se solucionaron. Si que se efectuaron algunhas contratacións indefinidas, pero non as suficientes para evitar as horas extra dos condutores. Coas que realizamos, daría para contratar polo menos a outros 30 choferes. Estas xornadas vanse cubrindo con eventuais en rotacións de seis meses de contrato e un ano ao paro, sen contemplar sequera unha orde de antigüidade á hora de chamalos”, denuncia Fernando Pérez, vicepresidente do comité de empresa por USO.

