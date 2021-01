O comité de Serviplus Total denuncia os incumprimentos laborais e a falta de medidas de preventivas

O Comité de Serviplus Total SL, concesionaria da xestión integral dos centros polideportivos do servizo de conserxería das instalacións deportivas da Coruña, denuncia que a empresa non está a respectar o establecido no convenio de aplicación nin o recollido no prego de contratación, no tocante ao regulado para a promoción do emprego interno.

Así mesmo, a empresa tampouco cumpre as normais laborais relativas á Saúde e Seguridade Laboral, “non tendo nin sequera convocada a constitución do Comité de Seguridade e Saúde e non facilitando a formación dos delegados/as de prevención”. Xunto a isto, alertan que Serviplus Total “leva a cabo interpretacións do IV Convenio de Instalacións Deportivas de Galiza de maneira prexudicial para as persoas traballadoras”.