O comité de Vitrasa aposta por paros parciais para rexeitar a modificación das condicións de traballo

O comité de empresa de Vitrasa, concesionaria do servizo de transporte urbano do Concello de Vigo, rexistrou hoxe diante da Consellaría de Emprego a convocatoria de paros parciais durante 11 días do mes de decembro para rexeitar a decisión da compañía de modificar as condicións de traballo. A medida de presión deberá ser ratificada polo cadro de persoal na asemblea que terá lugar este sábado pola noite.