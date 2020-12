O comité de Vitrasa retira a convocatoria de folga tras ingresar a empresa a paga extra de decembro

O comité de Vitrasa, concesionaria do transporte urbano de Vigo, retirou hoxe oficialmente a convocatoria de folga prevista para mañá despois e que a empresa ingresase a paga extraordinaria do mes de decembro. A asemblea de traballadores/as celebrada o pasado sábado 19 optara de xeito maioritario por esta medida de presión no caso de que a compañía non liquidase a débeda derivada supostamente do impago por parte do Concello.