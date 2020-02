O Complexo Hospitalario Universitario de Vigo bate o récord de donazón de órganos e acada un índice histórico mínimo de negativas familiares á doazón

O Complexo Hospitalario Universitario de Vigo acadou no pasado ano 2019 unha cifra récord de 29 doadores de órganos, un 32% máis que o pasado ano, e que representa o dato máis elevado desde que se iniciou esta actividade na área de Vigo.

Así mesmo, resulta especialmente salientable o feito de que a taxa de negativas familiares á doazón situouse no mínimo histórico do 12%, mellorando o dato da Comunidade Autónoma de Galicia, un 13.4%, e o de España, dun 14%.

Dos 29 doadores extraéronse 99 órganos (7 corazóns, 24 fígados, 15 pulmóns e 53 riles) e 62 tecidos (córneas, osos, tendóns, segmentos vasculares).

Segundo afirma o coordinador de transplantes do CHUVI, Lucas Lage “o pasado ano foi excepcional, conseguimos o récord histórico de doadores, debido fundamentalmente ao descenso tan significativo das negativas familiares e a maior concienciación que existe tanto entre os profesionais sanitarios como na mesma sociedade, e que pon de manifesto o carácter solidario da cidadanía da área de Vigo“.

Entre os doadores, o 65% eran mulleres e 35% homes. No que atinxe ás causas de morte, os motivos principais foron os accidentes cerebro vasculares (73%), sendo a porcentaxe de doadores por accidente de tráfico de tan só un 3,5%. Con respecto á idade media do doador, foi de 57 anos.

O 27% das tarxetas de doadores de Galicia son de Vigo

Así mesmo, salientar que, actualmente, na área de Vigo conta cun total de 31.799 persoas con tarxeta de doador (o 27% das tarxetas totais de Galicia).

No referido a actividade transplantadora, no Complexo Hospitalario Universitario de Vigo foron implantadas 74 córneas (19% máis que no pasado ano) e 3 membranas amnióticas.

Ademais, realizáronse 50 Transplantes de proxenitores hematopoiéticos (médula ósea) dos que 37 foron autólogos (do propio paciente) e 13 aloxénicos (de doadores). Dos aloxénicos, 7 foron de doantes non emparentados.

Programas educativos

Estes resultados son o froito do traballo dos equipos de profesionais en coordinación coa Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) e as Asociacións dedicadas a este tema, entre as que cabe subliñar a impresionante labor de Adrovi e Alcer.

Entre todos, desenvolvéronse diferentes campañas para fomentar a doazón e programas educativos dirixidos aso escolares. Nesta liña, a Oficina de Coordinación de Transplantes do Chuvi ten participado en 13 charlas no pasado curso académico nas que tomaron parte un total de 760 escolares.