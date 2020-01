O concelleiro de deportes Manuel Fernández bota en cara a Feijóo polo abandono ao deporte vigués

O señor Feijóo veu a visitar a unhas instalacións deportivas de raning esta mañá, pistas que foron reformadas e que mantén habitualmente o Concello de Vigo e “a Xunta non ten achegado nin un só euro nin no seu mantemento e no seu desenvolvemento”, afirma o concelleiro de deportes Manuel Fernández.

Manuel argumenta que “o presidente ten que aprender”, “que aprender en dez anos non achegou nin un só euro ao deporte vigués mentres o concello de Vigo vén desenvolvendo os seus compromisos deportivos xa desenvolto creando dezasete novas instalacións deportivas e achegando no deporte cento vinte e cinco millóns de euros nestes doce anos de goberno da cidade ademais diso hai que dicir que anualmente o Concello de Vigo vén ao desenvolvendo douscentos cincuenta eventos na cidade”, lémbralle.

