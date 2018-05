O concelleiro Manel Fernández anima á cidadanía a que asista aos Xogos Autonómicos de fútbol sala, o domingo nas Travesas O concelleiro de Deportes, Manel Fernández, presentou hoxe a vixésima terceira edición dos Xogos Autonómicos Special Olympics de fútbol sala, que se desenvolverán o vindeiro domingo 6 de maio na Pista Vermella do complexo deportivo municipal das Travesas, co patrocinio do Concello e da Deputación.