O Concello abre ao público o primeiro tramo da Vía Verde Cun orzamento total de 1,4 millóns, o goberno de Vigo vén de abrir este luns case que medio quilómetro da nova senda peonil e ciclista que discorre sobre as antigas vías do tren, desde Urzáiz ata Teis, no entorno de Mestre Chané.