O Concello abre o venres o macroparque infantil de Jenaro de la Fuente tras investir 400.000€ O novo espazo conta con 1.500 metros cadrados en dúas alturas, cunha mega estrutura de aeronave espacial. A apertura do parque, situado a carón do instituto do Calvario, será o vindeiro venres, 11 de outubro, ás 18:00 horas.