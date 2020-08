O Concello acorda unha redución da taxa de veladores do 31,5%

A concelleira Carme da Silva, que actuou esta ma帽谩 como portavoz do Goberno, anunciou que a Xunta de Goberno aprobou unha reduci贸n da taxa anual de veladores do 31,5%. O calculo foi realizado polos servizos econ贸micos municipais que tiveron en conta o per铆odo de par贸n total da actividade durante o estado de alarma e os posteriores per铆odos de apertura, primeiro co 50% da ocupaci贸n, seguido do 75% e do 80% que operar谩 ata final de ano.

A concelleira asegurou que 鈥溍 un c谩lculo moi complexo porque se fai zona por zona, porque non todas as zonas te帽en a mesma taxa, te帽en coeficientes correctores en funci贸n da zona e foi necesario analizar caso por caso鈥. A media resultante destes c谩lculos responde co 31,5% de rebaixa que ser谩 aplicado nos recibos que se pasar谩n ao cobro entre o 17 de agosto e o 19 de outubro.

Por 煤ltmo, informou que esta reduci贸n sup贸n unha rebaixa en termos absolutos de m谩is聽 de 65.000 euros nos ingresos que o Concello ten en materia de taxas.