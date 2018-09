O Concello adica 1,1 millóns de euros a cubrir patios de colexio

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

O alcalde de Vigo achegouse esta mañá ao CEIP Carballal para participar na inauguración do curso escolar, que supón a volta ás aulas viguesas de 23.333 alumnos, dos que 16.351 comezan en Primaria e 6.982, en Infantil. Logo de dar a benvida aos estudantes, Caballero aproveitou a visita para inspeccionar as obras de cobertura do patio, practicamente rematadas, e nas que se investiron 285.000 euros. “Estamos encantados de facelo”, anotou.

Tal e como explicou, tamén se están a acometer obras para cubrir o patio do Rocío, cun custo de 275.000 euros. Ademais, dentro dos investimentos de 2017, figuran outros 552.000 euros para realizar obras noutros dous colexios: no García Barbón e no Canicouva. Deste xeito, o orzamento municipal para a cobertura de patios ascende a 1,1 millóns.

A esta relación hai que sumar que o goberno local ten en proxecto as cubertas do Pintor Laxeiro e Balaídos, “pagados tamén polo Concello”, ademais doutras peticións “que imos atender”, todas elas competencia da Xunta, como son: Carlos Casares, Javier Sensat, Doblada, Fontescura, Valle Inclán, Josefa Alonso, Otero Pedraio e Frián-Teis. “A Xunta de Galicia en Vigo brilla pola súa ausencia”, valorou o alcalde, “e na educación, todavía máis”.