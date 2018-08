O Concello agarda autorización de Patrimonio para avanzar en obras por valor de 29 millóns

Print This Post

Un total de once obras postas en marcha polo Concello de Vigo están actualmente paralizadas debido á falta das autorizacións do departamento de Patrimonio da Xunta de Galicia. Así o indicou este luns o alcalde de Vigo, Abel Caballero, durante a súa comparecencia ante os medios de comunicación.

“Estamos ante un intento da Xunta de paralizar os proxectos da cidade por razóns electorais”, sinalou o rexedor. Segundo explicou, agora mesmo hai once obras que non poden avanzar pola falta dos permisos do goberno autonómico.

O alcalde enumerou os casos nos que falta a autorización de Patrimonio, desde a humanización da Avenida de Camelias (entre Juan Ramón Jiménez e Hispanidade), cun orzamento de 2,35 millóns, ata as alegacións dos proxectos de Vigo Vertical para a Gran Vía, dotado cun investimento de 5,2 millóns procedentes de fondos europeos, e da Porta do Sol, enviadas o 6 de xuño e cun inversión de 16,3 millóns.

Ademais, tamén acumulan atrasos da Xunta os informes das humanizacións da Avenida García Barbón (de Serafín Avendaño a Rosalía de Castro), con 512.000 euros; da rúa Travesía Escolas Públicas (294.000 euros); da Ronda de Don Bosco (1,8 millóns); García Barbón (entre Rosalía de Castro e Isaac Peral), con 1,2 millóns; saneamento e abastecemento da rúa Venezuela (entre Marqués de Alcedo e Taboada Leal), con 400.000 euros; o campo de fútbol da Mina (300.000 euros) e a mellora da rede de abastecemento de Teis (Colexio San Salvador).

Tamén indicou o rexedor que a non aplicación da Lei Vigo, destinada a proxectos de interese xeral, impide a construción do pavillón de Romil, entre outros proxectos.