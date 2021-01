O Concello apagará as luces de Nadal o domingo nun acto con aforo para 50 persoas O alcalde avanzou esta mañá que as luces de Nadal apagaranse ás 19,00 h do próximo domingo 10 de xaneiro. Será nun acto solemne organizado en Policarpo Sanz con aforo para medio cento de persoas sentadas en cadeiras.