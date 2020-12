“O Concello aposta porque no 2030 estea acabado o corredor de AVE de Vigo a Lisboa”

Tratouse “dunha reunión moi cordial, na miña opinión moi importante e moi eficaz”, expresou este xoves Abel Caballero, quen ofreceu o seu apoio á liña de Alta Velocidade entre Lisboa e Vigo. O alcalde amosoulle ao ministro “a nosa satisfacción polo proxecto portugués e a nosa vocación de levar adiante a saída sur ferroviaria de Vigo en Alta Velocidade e levala ata a fronteira” co país veciño.

Os orzamentos xerais do Estado para 2021 recollen a elaboración dun estudo funcional de alternativas para a saída sur de Vigo. Caballero recordou que o tren entra por túnel ata Urzáiz e deberá continuar soterrado e saír á superficie unha vez pasado o casco urbano do Porriño e, desde aí, enlazar co territorio portugués.

“Neste momento”, indicou o rexedor vigués, “o Goberno de España tamén considera a saída sur e o AVE ata Portugal como unha prioridade e estamos en condicións de apoialo”, polo que manifestou que “o Concello aposta porque no ano 2030 estea acabado todo o corredor de Alta Velocidade desde Vigo ata Lisboa”.

Completar o eixo atlántico ferroviario uniría a capital lusa con A Coruña por Alta Velocidade, situando a Vigo no “centro” desde corredor. O alcalde puxo en valor a posición viguesa como estación de paso ata Madrid dos viaxeiros procedentes do norte de Portugal, como xa acontece actualmente no tránsito de vehículos.