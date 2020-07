O Concello aproba a contratación da obra da grada de Marcador por 16,6 millóns de euros

O alcalde deu conta en rolda de prensa da apertura do procedemento de licitaci贸n para a selecci贸n do contratista que acometa a obra, cun orzamento base de 16.650.000 euros. O financiamento ao 50% do Concello e da Deputaci贸n de Pontevedra distrib煤ese en tres anualidades: en 2020: 5.880.000 euros, en 2021: 7.225.000 euros e en 2022: 3.545.000 euros. O prazo de execuci贸n da obra 茅 de 18 meses e a previsi贸n municipal 茅 poder adxudicala no mes de novembro, salvo imponderables ou recursos.

Abel Caballero detallou que a nova grada de Marcador contar谩 con 6.418 butacas: 2.791 en marcador alto e 3.977 en marcador baixo. En canto 谩 iluminaci贸n, demoleranse as torres exteriores actuais redistribu铆ndose os 60 focos existentes nas zonas novas dispo帽ibles.

No relativo 谩s actuaci贸ns que se realizar谩n, derrubarase a cuberta da grada para constru铆r a nova, adaptaranse os espazos interiores destinados a circulaci贸n, aseos, usos propios do estadio, das instalaci贸ns e da zona comercial. No subsolo, executarase un semisoto a 5 metros; nos accesos a trav茅s da zona porticada incl煤ense escaleiras e oito ascensores e acometeranse actuaci贸ns nas plantas baixa, primeira, segunda, terceira e cuarta.

Ademais, a obra incl煤e o cambio de butacas en R铆o Baixo onde, tal e como se acordou coas pe帽as do Celta, ser谩 retirar谩 unha de cada cinco filas da grada, ga帽ando entre 15 e 18 cent铆metros entre cada fila de butacas, ofrecendo maior comodidade.