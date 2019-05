O Concello aproba a delimitación das parcelas que deben xestionar a biomasa forestal Trátase da aprobación inicial do documento que recolle un total de 1.988 hectáreas de terreo incluído na rede secundaria de faixas de xestión da biomasa do Concello. Amais quedou aprobada a contratación do subministro de gas natural para algunhas dependencias municipais.