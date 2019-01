O Concello aproba o proxecto do novo aparcamento nos terreos da antiga fábrica Álvarez

Connect on Linked in

O Consello da Xerencia municipal de Urbanismo aprobará esta semana o proxecto de obras de construción dun aparcamento nunha parcela do antigo Grupo de Empresas Álvarez, en concreto na confluencia das rúas Ramón Nieto e Manuel Álvarez.

Así o anunciou este martes o alcalde de Vigo, Abel Caballero, quen adiantou que o proxecto contempla un mes de obras desde o seu inicio. O Concello adicará ao efecto algo máis de 48.000 euros para habilitar os terreos e dispor dun total de 78 prazas, “moi necesarias para a zona”, explicou Caballero. O aparcamento terá dous accesos para peóns e outros dous para vehículos, un desde Ramón Nieto e outro desde Manuel Álvarez.

Camiño Redomeira

Por outra banda, segundo engadiu o alcalde, o goberno de Vigo tamén aprobará o proxecto de obras de ensanche do Camiño Redomeira, unha vía “irregular” con “casas que entran no camiño” que o Concello pretende “uniformizar” no seu trazado. Caballero recordou que xa se solucionou un dos estreitamentos existentes e agora se propón ensanchar outro tramo do camiño, cun importe de 48.000 euros.