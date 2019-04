O Concello aproba o xoves o convenio urbanístico na nave da antiga Cordelerías Mar

Connect on Linked in

Segundo informou este martes Abel Caballero, a Xerencia de Urbanismo validará o texto do acordo entre a promotora e o Concello de Vigo para a execución do planeamento nun ámbito incluído no instrumento de ordenación provisional en tramitación, destinado a usos residencial e terciario.

O alcalde deu conta este martes da aprobación do texto do convenio, que figura na orde do día da Xerencia de Urbanismo do próximo xoves, entre o Concello de Vigo e Avantespacia Inmobiliaria.

Na zona de Jacinto Benavente e de Beiramar, a superficie do ámbito en cuestión supera os 7.000 metros cadrados, para uso tanto residencial como terciario. O convenio compromete á promotora a presentar os proxectos para solicitar licenza no prazo dun mes desde a entrada en vigor da ordenación provisional e tamén a ceder ao Concello, libre de cargas, solo para a xeración de equipamentos e espazos de uso público.

Coutadas



Por outra banda, e correspondente á sesión do 29 de marzo da Xunta de Goberno Local, o alcalde informou da adxudicación dos traballos de humanización da rúa Coutadas, en Teis, na súa segunda fase, no treito comprendido entre a rúa Santander e o paso superior sobre a autoestrada AP9.