O Concello aproba os convenios de cesión de terreos para a humanización da estrada Porto-Beade

A Xerencia de Urbanismo dar谩 aprobaci贸n definitiva este martes aos convenios urban铆sticos asinados por cesi贸n gratu铆ta dos terreos afectados pola execuci贸n do proxecto de obras de humanizaci贸n da estrada provincial Porto-Beade.

A cambio desa cesi贸n solicitada 谩 veci帽anza para a actuaci贸n de mellora e humanizaci贸n da v铆a, o Concello reco帽茅celles que, se nalg煤n momento hai aproveitamento urban铆stico, computar铆anselle os metros cedidos 谩 ampliaci贸n. Con todo, o proxecto incorpora a posibilidade de facer modificaci贸ns na obra para axustarse 谩s parcelas non cedidas polos propietarios.

Segundo expuxo o rexedor, o proceso de reco帽ecemento e cesi贸n dos terreos prolongouse m谩is do previsto polo Covid-19, que impediu que se cumprira o prazo de exposici贸n p煤blica e que obrigou a suspender os prazos derivados do Estado de Alarma. 鈥淎ta a nova normalidade estivo todo paralizado. Non puidemos continuar a obra ao ser non donos dos terreos鈥. Agora, a decisi贸n debe ser ratificada pola Xunta de Goberno, proceder 谩 sinatura dos convenios cos propietarios e retomar a obra 鈥渘un par de semanas鈥, apuntou Caballero.