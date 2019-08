O Concello aprobará na sesión plenaria de setembro as reordenacións do Barrio do Cura e Cruceiro Abel Caballero informou este xoves de que o vindeiro Pleno Municipal, a celebrar o 4 de setembro, aprobará as modificacións puntuais dos ámbitos de Barrio do Cura e Cruceiro. O Consello da Xerencia municipal de Urbanismo celebrará a próxima semana una comisión informativa sobre a reordenación da zona do Casco Vello.